Bauarbeiter in Saudi Arabien protestieren wegen monatelanger Lohnrückstände: Das Regime lässt die Polizei schießen

Azmeel heißt die Baufirma, die sowohl Bauarbeitern ohne als auch mit saudischem Pass monatelang keinen Lohn ausbezahlte. Und den Arbeitern, entgegen gesetzlicher Bestimmungen, die Krankenversicherung der Familien strich – einfach eben mal so. Das Unternehmen ist am Bau eines Aramco-Projekts im Osten des Landes beteiligt, was in Saudi-Arabien bedeutet, dass es in Wirklichkeit ein strategisches staatliches Projekt ist, schließlich resultiert der Reichtum der herrschenden Diktatorensippe vor allem aus der Ölfirma. Azmeel ist keineswegs das erste saudische Bauunternehmen, das von der wirtschaftlichen Krise Saudi Arabiens erfasst wird – was schon verschiedentlich dazu führte, dass die Menschen zwar arbeiten müssen, aber dafür noch nicht einmal ihren Lohn ausbezahlt bekommen. Was immer wieder zu Protesten führte, denen stets mit Repression begegnet wurde. An diesem 3. Oktober 2018, als über 1.000 Beschäftigte protestierten, aber besonders heftig: Nachdem der erste Polizeieinsatz gegen die um ihre einfachsten Rechte kämpfenden Bauarbeiter erfolglos blieb und die Streikenden im Anschluss auf den ersten Überfall die Büros des Unternehmens aufräumten, wurde beim zweiten Angriff der verstärkten uniformierten Banden scharf geschossen. Berichte und Videos darüber werden in den sozialen Medien verbreitet, während offizielle Medien des Landes – selbstverständlich – dazu nichts zu melden haben. Siehe dazu drei aktuelle Beiträge und zwei Videoberichte:

„Angry workers clash with police in Saudi Arabia over unpaid salaries“ am 03. Oktober 2018 beim (iranischen) Press.TV ist eine Meldung über den Protest der Bauarbeiter und die Repression, in der auch Parallelen zu früheren Protesten bei anderen Bauunternehmen gezogen werden. In der Meldung wird auch – ohne nähere Angaben – über Todesopfer berichtet.

„Saudi police fires at angry workers protesting over unpaid salaries“ am 04. Oktober 2018 bei The Peninsula (Katar) ist ebenfalls eine Meldung über Protest und Repression, in der auch über die Proteste der streikenden Bauarbeiter in den Büros der Betrugsfirma, wie auch auf deren Parkplätzen berichtet wird.

„Arabie Séoudite : Répression meurtrière d’une manifestation d’ouvriers non-payés“ am 05. Oktober 2018 bei Secours Rouge ist eine Meldung, in der vor allem zusätzlich informiert wird, es habe bei dem Polizeieinsatz auch Todesopfer und weitere durch Schusswaffen-Einsatz Verletzte gegeben. Die streikenden Bauarbeiter haben sich auch dieser Meldung zufolge mit Steinen gegen den Überfall der Polizei zur Wehr gesetzt.

